السعودية ترحب بتصنيف الولايات المتحدة الحوثيين جماعة إرهابية

رحبت السعودية، اليوم الاثنين، بقرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنها «ترحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، في خطوة منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيات المدعومة من إيران».

وأعربت الرياض عن تطلعها «أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات من دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي، ولاستهداف الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار».

وأوضحت المملكة أن التصنيف سيؤدي أيضاً إلى «دعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة، وسيجبر قادة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية».