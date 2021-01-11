مصر تتوقع تسلم لقاحات «جافي» لـ«كورونا» قريباً

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد اليوم الاثنين إن مصر تتوقع بدء تسلم لقاحات كوفيد-19، من خلال التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومقره جنيف في الأسابيع المقبلة.

وأضافت الوزيرة في إفادة تلفزيونية «جافي هيدينا 20 في المائة من احتياجاتنا، الاحتياجات العاجلة هيديها لنا في الربع الأول.

«متوقع أنهم هيدونا (اللقاح) في آخر يناير أو أول شهر فبراير، يعني أسبوعين تلاتة بالكتير، بداية تدفق لقاحات الجافي، وهي غالبا هتبقى أسترازينيكا».

وأطلق التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية مبادرة كوفاكس لتأمين الوصول العادل للقاح للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقالت هالة زايد إن من المتوقع أيضا أن تبرم مصر عقداً ثنائياً مع أسترازينيكا بمجرد موافقة هيئة تنظيم الأدوية المحلية على لقاحات الشركة، ومن المتوقع حدوث ذلك في غضون أسبوع.



