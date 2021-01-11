الجزائر تسجل 225 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 وفيات

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الاثنين، 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 6 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 102369.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي عن تسجيل 5 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2811.

وأشار فورار إلى شفاء 191 حالة جديدة، ليبلغ مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 69 ألفاً و463، في حين يتواجد 29 مريضاً في العناية المركزة.