الديمقراطيون يبدأون حملتهم لعزل ترامب بسبب أحداث الكونجرس

يبدأ الديمقراطيون في الكونجرس الأميركي اليوم الاثنين حملتهم لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه في بداية أسبوع ربما ينتهي بتصويت قد يجعل منه الرئيس الأميركي الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يقدم للمحاكمة مرتين بهدف عزله.

وقال رئيس لجنة القواعد في مجلس النواب جيم مكجفرن لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية في مقابلة اليوم الاثنين «من المهم أن نتحرك.. من المهم أن نتحرك بطريقة جادة للغاية وحافلة بالمداولات... نتوقع أن يطرح ذلك في المجلس يوم الأربعاء وأتوقع أن تتم الموافقة عليه».

وكان آلاف من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى تشتيت أعضاء الكونجرس الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة، في هجوم مروع على الديمقراطية الأميركية خلف خمسة قتلى.

وقعت أحداث العنف بعد أن حث ترامب أنصاره على الزحف إلى الكابيتول في لقاء جماهيري كرر فيه مزاعمه الزائفة عن عدم شرعية هزيمته المنكرة في الانتخابات. وتقول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وكثير من زملائها الديمقراطيين وقليل من الجمهوريين إنه ينبغي عدم الوثوق بترامب لحين انتهاء فترة رئاسته التي تنقضي في 20 يناير.

وقالت بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين في مجلس النواب أمس الأحد «سنتحرك بسرعة حماية لدستورنا وديمقراطيتنا لأن هذا الرئيس يمثل خطراً وشيكاً عليهما معاً».

وألقت السلطات القبض على عشرات ممن هاجوا ضباط الشرطة وسرقوا أجهزة كمبيوتر وحطموا النوافذ في مبنى الكابيتول لدورهم في أعمال العنف، وقال مسؤولون إنهم بدأوا 25 تحقيقاً استناداً لقانون الإرهاب المحلي.

وبعد الهجوم سلم ترامب في بيان مسجل بالصوت والصورة بأن إدارة جديدة ستتولى السلطة في 20 يناير كانون الثاني لكنه لم يظهر على الملأ. وجمدت شركتا تويتر وفيسبوك حساباته استناداً إلى خطر تحريضه على العنف.

وعندما ينعقد مجلس النواب في الحادية عشرة صباحاً (1600 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين سيطرح نواب مشروع قرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل رقم 25 في الدستور الأميركي والذي لم يسبق تفعيله. ويسمح التعديل لنائب الرئيس ومجلس الوزراء بعزل الرئيس لعدم أهليته للحكم. ومن المتوقع أن يجري تصويت مسجل غدا الثلاثاء.

وتوقع مكجفرن اعتراض المشرعين الجمهوريين على طلب تفعيل التعديل رقم 25 من الدستور لعزل ترامب. وقال إن لجنته في هذه الحالة ستتيح قاعدة لطرح ذلك التشريع على المجلس للتصويت عليه على أن تطرح بعد 24 ساعة تشريعا آخر للتعامل مع قضية المساءلة.

وقال مكجفرن «ما فعله هذا الرئيس غير معقول وينبغي محاسبته».

وكان بنس موجوداً في مبنى الكابيتول مع عائلته عندما هاجمه أنصار ترامب. وفي الوقت الحالي لا يتبادل بنس الحديث مع ترامب.

غير أن الجمهوريين لم يبدو اهتماماً يذكر بتفعيل التعديل الخامس والعشرين. ولم يرد مكتب بنس على استفسارات عن الأمر. وفي الأسبوع الماضي قال مصدر إنه يعارض الفكرة.

وقالت بيلوسي إنه إذا لم يتحرك بنس فمن الممكن أن يصوت المجلس على محاكمة الرئيس بتهمة التمرد. وقد يتم التصويت على توجيه الاتهام للرئيس بنهاية الأسبوع الجاري.

ولم يرد مساعدون لزعيم الجمهوريين في المجلس كيفين مكارثي الذي صوت بالاعتراض على فوز بايدن على طلب للتعليق.



