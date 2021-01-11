قرقاش: نرحب بقرار أميركا تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية

أبوظبي (الاتحاد)- رحب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، بقرار الولايات المتحدة، تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية.

وكتب معاليه، في حسابه على «تويتر»: «نرحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب».

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن «انقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى، وأدى إلى التدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن الشقيق».