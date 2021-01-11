«بيونتك»: نستطيع إنتاج ملياري جرعة من لقاح «كورونا» في 2021

قال مختبر «بيونتك» الألماني المصنعة للقاح «كوفيد - 19» بالمشاركة مع مجموعة «فايزر» الأميركية، اليوم الاثنين، إنه يسعى لإنتاج ملياري جرعة من لقاحه هذا العام.

وأعلن المختبر، في نشرة «نعتقد الآن أننا قادرون على تسليم نحو ملياري جرعة إجمالاً بحلول نهاية 2021».

وهذا الرقم أعلى من 1.3 مليار جرعة التي كانت الشركة قالت، في وقت سابق، إنها قادرة على تسليمها بحلول نهاية العام الجاري.

وتوصلت المجموعة المشاركة لـ«فايزر» الأميركية في إنتاج لقاح، إلى هذا التقدير الجديد بعد اعتماد «معيار جديد» يسمح بإعطاء 6 جرعات من كل زجاجة بدلاً من 5، وفق وثيقة نشرتها على موقعها.

وتعوّل «بيونتك» أيضاً على «توسيع منشآتها الحالية»، بما في ذلك التشغيل المتوقع في فبراير المقبل لموقع إنتاج أوروبي جديد في مدينة ماربورغ بألمانيا.

ولقاح «بيونتك - فايزر» هو أول لقاح يعتمد في العالم. وكانت بريطانيا أول دولة تمنحه الترخيص. كما كان أول لقاح تبدأ به حملة تطعيم عامة انطلقت أيضاً في بريطانيا يوم 8 ديسمبر الماضي.