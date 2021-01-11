بايدن يختار وليام بيرنز لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية



أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الاثنين اختيار وليام بيرنز، الدبلوماسي المخضرم الذي شغل مراكز عدة حول العالم، لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه».

وقال بايدن، إن «بيل (وليام) بيرنز دبلوماسي نموذجي يتمتع بخبرة عقود على الساحة العالمية (من أجل) إبقاء شعبنا وبلدنا في أمن وسلام»، وفق ما جاء في بيان وزعه مكتبه الإعلامي.

وأضاف الرئيس المنتخب الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، «إنه يشاركني اعتقادي الراسخ بأن الاستخبارات يجب أن تكون غير مسيسة».

تقاعد ويليام بيرنز من السلك الدبلوماسي في عام 2014 بعدما عمل ضمنه طيلة 33 عاماً، لا سيما كسفير للولايات المتحدة في روسيا (من 2005 إلى 2008) قبل أن يرأس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهي مؤسسة بحثية حول العلاقات الدولية.

وفي حال أقرّ مجلس الشيوخ تعيينه، سيخلف بيرنز جينا هاسبيل، مديرة الوكالة منذ عام 2018، التي خلفت بدورها مايك بومبيو الذي رأس الوكالة في 2017.

وأشار البيان إلى أن بيرنز سيكون أول دبلوماسي يرأس وكالة الاستخبارات المركزية.



