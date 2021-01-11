أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 12 حالة وفاة و 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الضفة وغزة.
ولفتت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، موضحة أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة 6 وفيات، وحالتي وفاة في مدينة القدس، ونوهت بوجود 95 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة بـ«كورونا»
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 12 حالة وفاة و 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الضفة وغزة.
المصدر: وام