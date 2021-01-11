فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 12 حالة وفاة و 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الضفة وغزة.

ولفتت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، موضحة أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة 6 وفيات، وحالتي وفاة في مدينة القدس، ونوهت بوجود 95 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 على أجهزة التنفس الاصطناعي.