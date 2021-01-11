قمة كوكب واحد في باريس تهدف لمواجهة أزمة المناخ والتصحر البيئي

تستضيف فرنسا والأمم المتحدة اليوم الإثنين مؤتمراً افتراضياً، يأمل خلاله قادة العالم في بناء زخم جديد لمواجهة التغير المناخي والتصحر البيئي، تحت عنوان قمة" كوكب واحد".

ويشارك في القمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، بجانب كبار مسؤولي منظمات دولية

وقد تراجعت الدبلوماسية بشأن الاحتباس الحراري العام الماضي في الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا والتعافي الاقتصادي.

ويقول منظمو القمة إن العام الجديد يقدم فرصاً جديدة لتعزيز الجهود، مضيفين إن مباحثات اليوم في باريس سوف تمثل بداية دبلوماسية المناخ التي تم وضعها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في جلاسجو في نوفمبر الماضي.

وكان من المقرر عقد القمة في مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا العام الماضي، ولكن تم إرجاؤها بسبب جائحة كورونا.



