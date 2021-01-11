بلدية واشنطن تطلب تشديد الإجراءات الأمنية أثناء تنصيب بايدن



طلبت رئيسة بلدية العاصمة الأميركية واشنطن تشديد الإجراءات الأمنية أثناء مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعد أن اقتحم أنصار للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأميركي (الكابيتول) الأسبوع الماضي.

وقالت رئيسة البلدية ميريال باوزر: إن تنصيب بايدن في 20 من الشهر الجاري سيتطلب «نهجاً مختلفاً» عن مراسم التنصيب السابقة.

ووصفت باوزر اعتداء الأسبوع الماضي بأنه «هجوم إرهابي غير مسبوق»

وكتبت باوزر في خطاب موجه للقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف، قائلة: «بينما سأتواصل مع عدد كبير من الشركاء المحليين والإقليميين والاتحاديين لتعزيز التعاون بين أجهزتنا، أحث وزارة الأمن الداخلي على تعديل نهجها خلال التنصيب من عدة جوانب بعينها».

كما حثت وزارة الأمن الداخلي على التنسيق مع وزارات العدل والدفاع والمحكمة العليا والكونجرس لوضع خطة لنشر قوة اتحادية لحماية كل المنشآت الاتحادية.



