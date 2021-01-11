كوريا الشمالية: انتخاب كيم اميناً عاماً للحزب الحاكم

انتخب كيم جونج أون أميناً عاماً الحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية بعدما كان رئيساً له، في تغيير رمزي ولكنه يهدف إلى تعزيز قبضته، وفق ما يقول محللون.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن كيم انتُخب الأحد "بالإجماع" أميناً عاماً للحزب.

قبل خمس سنوات، انتخب كيم رئيساً لحزب العمال خلال مؤتمره السابق في العام 2016.

وتعدّ هذه الخطوة فرصة لتعزيز مكانة الزعيم الكوري الجنوبي الذي ورث السلطة عن أبيه في 2011.

والمؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري الذي افتتح الثلاثاء في بيونج يانج، أعاد إرساء الأمانة العامة التي كان قد تم التخلي عنها في 2016، وعمد أيضاً إلى تغيير المسميات وفقاً لذلك.

وأضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن "جميع المندوبين عبّروا عن دعمهم الكامل" وسط التصفيق.