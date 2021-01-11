طوكيو تسجل 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الاثنين، تسجيل 1219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى أن هذا سابع يوم تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية ألف إصابة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو 76 ألفاً و 163 حالة.

وكان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قد أعلن فرض حالة الطوارئ الأسبوع الماضي، في طوكيو ومناطق مجاورة لها، لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.