فريق منظمة الصحة العالمية يبدأ زيارته للصين الخميس

أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الإثنين أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19 سيبدأ مهمته الخميس.

وأودى انتشار الوباء بأكثر من 1,9 مليون شخص عبر العالم، وألغيت الزيارة في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.