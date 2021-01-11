أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الإثنين أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19 سيبدأ مهمته الخميس.
وأودى انتشار الوباء بأكثر من 1,9 مليون شخص عبر العالم، وألغيت الزيارة في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.