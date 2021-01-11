ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان المستجدت الإقليمية والدولية

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ومعالي لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي عدداً من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

واستعرض ولي العهد السعودي ووزير خارجية إيطاليا -خلال اللقاء الذي عقد في العلا أمس- أوجه العلاقات السعودية الإيطالية والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات.