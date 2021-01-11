كوريا الجنوبيبة تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 451 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 69114.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية شهدت 15 حالة وفاة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1140، وفقا لوكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس في البلاد إلى 52552 بعد شفاء 2143 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.