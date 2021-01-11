الصين تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا منذ 5 أشهر

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي الصيني شهد أكبر زيادة يومية لإصابات فيروس كورونا منذ أكثر من خمسة أشهر إذ تستمر زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

وأضافت اللجنة في بيان، أن إقليم خبي سجل 82 إصابة من أصل 85 إصابة محلية الأحد وأن إقليم لياونينغ سجل إصابتين بينما سجلت بكين إصابة واحدة. كما سجلت البلاد 18 إصابة جديدة لوافدين من الخارج.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات اليومية 103 وهو الأعلى منذ 30 يوليو عندما سجلت البلاد 127 إصابة.

ورغم أن الإصابات الجديدة في الأيام الأخيرة لا تزال أقل كثيراً مما شهدته البلاد في ذروة تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، تتحرك السلطات بقوة للحد من انتشار المرض من أجل منع موجة أخرى من العدوى.

وأغلقت السلطات شيجياتشوانغ، عاصمة خبي، بؤرة التفشي الجديدة ومنعت السلطات الناس والسيارات من مغادرة المدينة، كما توقفت وسائل النقل العام في المدينة.

وقالت اللجنة إنها سجلت أيضاً 76 إصابة جديدة دون أعراض، صعوداً من 27 إصابة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 87536 بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.