روسيا ترصد أول إصابة بسلالة «كورونا» الجديدة الأشد عدوى

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين آنا بوبوفا قولها، اليوم الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابة مواطن عائد من بريطانيا بالسلالة الأشد عدوى من كوفيد-19، وهي أول حالة يتم رصدها في روسيا.

ولم تقدم بوبوفا تفاصيل.

وعلقت روسيا رحلات الطيران إلى بريطانيا الشهر الماضي بعد اكتشاف هذه السلالة هناك.