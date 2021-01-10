نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين آنا بوبوفا قولها، اليوم الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابة مواطن عائد من بريطانيا بالسلالة الأشد عدوى من كوفيد-19، وهي أول حالة يتم رصدها في روسيا.
ولم تقدم بوبوفا تفاصيل.
وعلقت روسيا رحلات الطيران إلى بريطانيا الشهر الماضي بعد اكتشاف هذه السلالة هناك.