بريطانيا تسجل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» و563 وفاة

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 54940 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد - 19» اليوم الأحد، بانخفاض طفيف عن العدد أمس السبت.

وسجلت بريطانيا كذلك 563 حالة وفاة جديدة في غضون 28 يوماً من إثبات الفحوص إصابة تلك الحالات بالمرض.

وتجاوز عدد الوفيات ألفاً لأربعة أيام متتالية قبل اليوم الأحد، غير أن الأرقام في عطلات نهاية الأسبوع غالباً ما تكون أقل بسبب التأخر في جمع البيانات.