إسرائيل تبدأ الأسبوع الجاري تلقيح المعلمين ضد «كورونا»

أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأنه من المتوقع أن تبدأ صناديق المرضى، خلال الأسبوع الجاري، باستدعاء أطقم التدريس في المؤسسات التعليمية لتلقيحهم ضد فيروس كورونا.

وأوضحت أن بدء التلقيح سيتم بعد استلام قوائم منظمة من وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن السلطات تهدف إلى بدء توزيع اللقاح على المعلمين والمعلمات ابتداء من بعد غد الثلاثاء.

وأعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، اليوم، أن 20% من سكان إسرائيل حصلوا على اللقاح في الأسابيع الثلاثة منذ انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأوضح أن 817. 1 مليون من سكان إسرائيل البالغ عددهم 2. 9 مليون نسمة، تلقوا أول جرعة من لقاح «فايزر-بيونتيك» الأميركي الألماني.

وتسعى الحكومة لتطعيم جميع السكان فوق سن 16 عاماً بحلول نهاية مارس المقبل.