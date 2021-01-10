أكثر من مليون و926 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1.926.570 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب مصادر رسميّة، اليوم الأحد.

وأصيب أكثر من 89.557.550 شخصاً في العالم بالفيروس منذ بداية الوباء، تعافى منهم 55.288.900 مصاب على الأقل.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بداية الوباء، ازداد عدد الاختبارات بشكل كبير، وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة.

وسجلت السبت 13357 وفاة إضافية و756.368 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة، حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 3684 وفاة، تليها البرازيل (1171) والمكسيك (1135).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء، إذ سجلت 372.522 وفاة من أصل 22.138.418 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل، حيث سُجلت 202.631 وفاة و8.075.998 إصابة، والهند مع 150.999 وفاة (10.450.284 إصابة)، والمكسيك مع 133.204 وفيات (1.524.036 إصابة)، والمملكة المتحدة مع 80868 وفاة (3.017.409 إصابات).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 173 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (143)، والبوسنة (131) وإيطاليا (130)، ومقدونيا الشمالية (125).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11.00 ت غ الأحد 617.928 وفاة (28.772.389 إصابات)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 529.080 وفاة (16.444.245 إصابة)، والولايات المتحدة وكندا 389.310 وفيات (22.789.340 إصابة).

وسجلت في آسيا 225.228 وفاة (14.292.742 إصابة)، والشرق الأوسط 91957 وفاة (4.204.639 إصابة)، وأفريقيا 72122 وفاة (3.022.860 إصابة)، وأوقيانيا 945 وفاة (31336 إصابة).



