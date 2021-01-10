إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 22 مليون حالة

سجلت الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 22 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأميركية قد أعلنت أمس السبت أنه تم تسجيل 269 ألفاً و623 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و3656 حالة وفاة .

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 372 ألفاً و500 حالة.

وجرى تسجيل معظم الحالات في مقاطعة لوس انجليس في كاليفورنيا، حيث تم تسجيل أكثر من 889 ألف إصابة وأكثر من 11ألفاً و800 حالة وفاة بالفيروس.