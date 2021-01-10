«صراع الوصافة» يشعل «ثامنة الهواة»

معتصم عبدالله (دبي)

اشتعل الصراع على وصافة دوري الدرجة الأولى بين الإمارات «الثاني» برصيد 14 نقطة من 7 مباريات، ودبا الفجيرة «الثالث» بالرصيد ذاته من النقاط، ولكن من ثماني مباريات، بنهاية الجولة الثامنة التي شهدت غياب البطائح المتصدر برصيد 18 نقطة، وشهدت فوز «الصقور» على دبا الحصن 1-0، و«النواخذة» أمام مضيفه الذيد والعروبة على مسافي بالنتيجة ذاتها، فيما تفوق مصفوت على العربي 3-1، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة التعاون والحمرية.

وبدا فريق الإمارات أكبر المستفيدين في الجولة الثامنة، بعدما استعاد ذاكرة الفوز الغائبة، في الجولات الثلاث الماضية، بتفوقه على مضيفه الحصن بهدف البرازيلي «المقيم» ليذبيري سيلفا في الدقيقة 70، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 14 نقطة مقابل 11 نقطة للحصن «الخامس».

واحتفل دبا الفجيرة بفوزه الثالث على التوالي، تحت قيادة مدربه المواطن سليمان حسن والرابع في سجل الفريق أمام الذيد، في مواجهة مثيرة تصدر مشهدها أحمد الظنحاني لاعب وسط «النواخذة»، والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57، قبل قرار طرد بالإنذار الثاني في الدقيقة 78، ويُحسب لدبا الفجيرة المحافظة على نظافة شباكه، في المباراة الثالثة على التوالي، بعد الفوز على مسافي 2-0، ومصفوت والذيد 1-0.

وتراجع مسافي وصيف الجولة الماضية إلى المركز الرابع، بالخسارة أمام ضيفه العروبة 0-1، وسجل فيكتور نوانيري مهاجم الأخير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44، ليتجمد رصيد مسافي في 12 نقطة، مقابل 11 نقطة للعروبة الذي حقق الفوز الثاني على التوالي، والثالث في سجله ليحتل المركز السادس.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة التعاون أمام ضيفه الحمرية، وتقدم تافادزوا لاعب وسط الحمرية «المقيم» بالهدف الأول في الدقيقة 42، وأدرك مالك الشحي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 64، والتعادل هو الرابع للحمرية «ملك التعادلات» ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، مقابل 8 نقاط للتعاون الثامن.

وحقق مصفوت الفوز الأكبر في الجولة والوحيد لأصحاب الأرض بتخطيه عقبة ضيفه العربي 3-1، ليشعل «صراع القاع»، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، في المركز التاسع، بفارق المواجهات أمام العربي العاشر، فيما بقي الذيد في المركز الأخير من دون رصيد.