روسيا تسجل 456 وفاة جديدة بكورونا

سجلت روسيا اليوم الأحد 22851 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 4216 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و401954 إصابة في رابع أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في العالم منذ بدء الجائحة.

وأكدت السلطات أيضا تسجيل 456 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة الوفيات الرسمية 61837 وفاة.