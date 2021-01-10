قتلى وجرحى في هجمات بالكاميرون

لقي 6 أشخاص من الكاميرون بينهم 4 جنود مصرعهم، اليوم الأحد، في هجوم شنته عصابة مسلحة غرب البلاد.

وقالت الحكومة الكاميرونية، أن عناصر من العصابات المسلحة الانفصالية هاجمت، حاجزاً عسكرياً في " ماتازم " بين منطقة غرب وشمال غرب البلاد.

وكان 15 مدنياً قد لقوا حتفهم أمس الأول بينهم أطفال، في هجوم انتحاري في بلدة موزوجو شمال الكاميرون.

وأدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في بيان الهجوم الذي أودى بحياة 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاماً فيما أصيب ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و16 عاماً بجروح خطيرة.