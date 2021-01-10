المكسيك تسجل 1135 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 16105 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1135 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و524036 إصابة و133204 وفيات.

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.