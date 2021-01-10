1416 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1416 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 451 ألفاً و637 إصابة.

وطبقاً لبيانات الوزارة، تم تسجيل 24 وفاة جديدة في الفترة ذاتها، ليصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7709.

وقالت الوزارة، إن 1469 شخصاً آخرين تعافوا ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 423 ألفاً و541.