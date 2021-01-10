مقتل وإصابة 29 شخصاً في انهيار أرضي بإندونيسيا

قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إن انهيارا أرضيا نجم عن هطول أمطار غزيرة الليلة الماضية أدى إلى مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 18 آخرين في إقليم جاوة الغربية الإندونيسي.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث راديتيا جاتي إن عددا غير معروف من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد الانهيار الأرضي الذي وقع في وقت متأخر من يوم السبت في منطقة سوميدانج.

وتابع إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وقال "نحث السكان على توخي الحذر من الكوارث المتعلقة بالأرصاد الجوية المائية مثل الفيضانات والأعاصير والانهيارات الأرضية".

يشار إلى الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار الممتد من أكتوبر إلى مارس.