مصر تسجل 989 إصابة جديدة بكورونا و57 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و57 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 765 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 118294 شخصا حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 148799 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8142 حالة وفاة.