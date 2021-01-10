العثور على أشلاء بشرية في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية

أعلنت الشرطة، اليوم الأحد العثور على حطام وأشلاء جثث في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينغ 737-500 التابعة لشركة سريويجايا قبالة اندونيسيا والتي كان على متنها 62 شخصا.

وقال المتحدث باسم الشرطة يسري يونس لقناة "ميترو" التلفزيونية، "تسلمنا هذا الصباح حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث"، مشيرا الى ان الشرطة "تعمل على تحديد هويات" الضحايا.

ونشر العديد من زوارق الإنقاذ وتلك التابعة للجيش فضلا عن طائرات هليكوبتر وغواصين صباح الأحد بعد ان تم ليلا على ما يبدو تحديد موقع التحطم.

وارسلت اجزاء من الحطام إلى الميناء الرئيسي في جاكرتا حيث انشئ مركز للإسعافات الأولية.

وتم تحديد موقع تحطم طائرة بوينغ بالقرب من جزر سياحية قبالة جاكرتا.

وكان على متن الطائرة خمسون راكبا و12 من افراد الطاقم.

وكان أقارب ركاب الطائرة ينتظرون بتوتر الأخبار في مطار بونتياناك مساء السبت.

وقال يمان زي وهو يبكي "لدي أربعة أفراد من عائلتي على متن الطائرة، زوجتي وأولادي الثلاثة". اضاف "(زوجتي) أرسلت لي صورة للطفل اليوم ... قلبي يتمزق".

واشار مسؤولون الأحد إلى انهم سيواصلون البحث عن طريق البحر والجو مع استخدام السونار.

وقال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي السبت، إن الطائرة انحرفت على ما يبدو عن مسارها قبل أن تختفي عن الرادار.

في أكتوبر 2018، لقي 189 شخصا مصرعهم في تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس ببحر جاوة بعد نحو 12 دقيقة على إقلاعها.



