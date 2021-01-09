ارتفاع ضحايا جرائم «الحوثي» وتحذيرات من «إبادة» بتعز

عدن (الاتحاد)

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم ميليشيات «الحوثي» الانقلابية في منطقة «الحيمة»، بمديرية التعزية شمال محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، إلى 9 قتلى و24 جريحاً.

يأتي ذلك فيما تتعرض قرى الفودعية، والمنزل، وشعب المليح والخزيعة، والسائلة، بمنطقة الحيمة، لجرائم إبادة تشارك فيها عشرات الأطقم والمدرعات المصفحة والدبابات والمدفعية الثقيلة التي حشدها «الحوثيون» في حملة عسكرية تواصل قصفها الوحشي وحصارها المطبق لقرى المنطقة منذ يوم الأربعاء الماضي، حسبما أكد مركز «تعز الحقوقي».

وأوضح المركز، أن «مداهمة واقتحام قرى المنطقة، أسفرت عن مقتل المواطن محمد عادل لطف أمام منزله في قرية الفودعية، وسقوط 13 جريحاً من المدنيين ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 9 بينهم نساء وأطفال و24 جريحاً معظمهم من النساء».

ورصد المركز مداهمة الحوثيين لـ63 منزلاً، 55 منها في قرية المنزل وحدها، واختطاف 45 مدنيا من داخل منازلهم، بينما لا تزال عمليات المداهمة والاختطاف متواصلة.

وبلغ عدد المنازل التي تعرضت للتدمير الكلي نتيجة تفجيرها 5، إضافة إلى تدمير 13 منزلاً بالقصف المتواصل. وأحرقت ميليشيات الحوثي 3 منازل، بعد مداهمتها وإخراج العوائل منها.

وشدد المركز على «ضرورة التدخل العاجل لإيقاف عداد الانتهاكات والمجازر الجماعية، التي تتصاعد بشكل مخيف مع مرور كل ساعة.

إلى ذلك دعا ممثلو وكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لتسيير قافلة إنسانية عاجلة لكسر الحصار المفروض على قرى منطقة الحيمة، وإسعاف الجرحى وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التي باتت بلا مأوى.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ومنظمة مساواة للحقوق والحريات، في بيانين المجتمع الدولي للتدخل وفك الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الانقلابية، بحق سكان عزلة «الحيمة»، ووضع حد للجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين العُزل. وقالت: «إن الفريق الميداني التابع لها أكد أن ميليشيات الحوثي فرضت حصاراً مطبقاً على الحيمة، واستحدثت موقعاً عسكرياً في قرية السائلة لقصف المساكن والمزارع والمدنيين بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة».

وأضافت: إن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق أبناء عزلة الحيمة ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، تصل حد جرائم الإبادة الجماعية، ودعت المبعوث الدولي مارتن جريفيث للقيام بدوره، وإدانة مثل هذه الجرائم، والضغط على ميليشيات الحوثي لإيقافها.