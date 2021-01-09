مساعد وزير الخارجية الأميركي يزور الصحراء المغربية

الرباط (وكالات)

أجرى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد شينكر، أمس، زيارة إلى منطقة الصحراء المغربية، والتي وصفتها السفارة الأميركية في الرباط بأنها «تاريخية». وهذه هي الزيارة الأولى التي يجريها مسؤول أميركي رفيع، وتأتي عقب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء.

وجاء في تغريدة للسفارة الأميركية في المغرب بالعربية: «قام مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وهو أعلى دبلوماسي أميركي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، بزيارة تاريخية إلى العيون، حيث استقبله بحرارة والي جهة العيون، الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات».

وتندرج زيارة شينكر في إطار إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل تم توقيعه في الرباط في 22 ديسمبر، حيث استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإسرائيل، فيما اعترفت واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.

ونص الاتفاق على فتح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة في جنوب الصحراء المغربية.

ومن المقرر أن يزور شينكر، اليوم، المقر الذي ستعتمده البعثة الممثلية الأميركية، بعد لقائه في الداخلة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حسبما أعلن مصدر دبلوماسي في الرباط.