البابا فرنسيس: رفض تلقي لقاح كورونا «نكران انتحاري»

الفاتيكان (وكالات)

أعلن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس، في مقابلة مع قناة التلفزيون الإيطالية «كانال 5» أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا «الأسبوع المقبل»، معتبراً أن رفض تلقي اللقاح يعكس «نكراناً انتحارياً».

وقال البابا في المقابلة التي ستبث مساء اليوم، ووزعت مقتطفات منها على وسائل الإعلام: «الأسبوع المقبل، سنبدأ بذلك هنا في الفاتيكان، وقد أخذت موعداً، يجب القيام بذلك»، مضيفاً: «إن هناك نكراناً انتحارياً في رفض تلقي اللقاح، أجهل تفسيراً له، ولكن ينبغي تلقي اللقاح اليوم».

وتابع البابا فرنسيس في المقابلة: «أعتقد أن على الجميع تلقيح أنفسهم من وجهة نظر أخلاقية، إنه خيار أخلاقي لأن المرء يعرض صحته وحياته للخطر، وكذلك حياة الآخرين».

وقال أيضاً: «حين كنت طفلاً، أذكر تفشي وباء شلل الأطفال، الذي أدى إلى إصابة عدد كبير من الأطفال بالشلل، وكنا ننتظر اللقاح بصبر نافد، وحين أبصر اللقاح النور كان يعطى مع السكر، ثم كبرنا في ظل اللقاحات، ضد الحصبة، ضد هذا المرض وضد ذاك، لقاحات كانت تعطى للأطفال».

وتساءل البابا فرنسيس: «لا أعرف لماذا يقول أحدهم كلا، اللقاح خطير، فإذا كان الأطباء يعتبرون أنه قد يكون أمراً جيداً، ولا يظهر أخطاراً، فلماذا عدم تلقيه؟».

إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا المستجد الأسرع نقلاً للعدوى، انتشرت حالياً في ثماني ولايات أميركية. وسلالة «بي 117» من فيروس كورونا المستجد، التي ظهرت في بريطانيا في نهاية السنة الماضية، تبين أنها تنقل العدوى أكثر من الفيروس الذي كان منتشراً سابقاً، بنسبة تتراوح بين 40 و70 في المئة.

وأظهرت بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض أن تلك السلالة، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، رصدت في ثماني ولايات وكانت كاليفورنيا وفلوريدا الأكثر تضرراً.

ورصدت أيضاً هذه السلالة في كولورادو وتكساس ونيويورك وجورجيا وكونيتيكت وبنسلفانيا، في إجمالي 63 حالة.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي لمجلة «نيوزويك»: «إن تلك السلالة قد تكون أكثر انتشاراً في الولايات المتحدة مما نكتشفه حالياً».

وأضاف: «أنا متأكد من أنها موجودة هنا، لكننا لم نرصدها بعد، وأعتقد أنه إذا كانت في أماكن مثل كاليفورنيا ونيويورك وكولورادو، فستكون قريباً جداً في عدة ولايات أخرى».

وأثار انتشار السلالة «بي 117» وأخرى أكثر نقلاً للعدوى ظهرت في جنوب أفريقيا معروفة باسم «بي 1351» مخاوف من ظهور سلالة مماثلة في الولايات المتحدة.

لكن مسؤولين أميركيين نفوا تقارير عن اكتشاف أي حالة حتى الآن.