محامي ترامب السابق يعتزم الإدلاء بشهادته ضده

نيويورك (وكالات)

أفاد مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بأنه سيدلي بشهادته بشأن «مخالفات»، غير محددة، ارتكبها ترامب وعائلته. وكتب كوهين على تويتر: «تلقيت طلباً، ووافقت على التعاون مع العديد من الوكالات الحكومية، للإدلاء بشهادة بشأن المخالفات التي ارتكبها ترامب وعائلة ترامب».

وتابع: «إنني أفعل هذا بشكل أساسي، لأن ترامب وعائلته حاولوا، ولحسن الحظ، فشلوا في تدمير ديمقراطية أميركا». وصدر حكم في عام 2018 بحق المحامي، البالغ 53 عاماً، الذي تم إلغاء ترخيص عمله، بالسجن ثلاث سنوات في ولاية نيويورك، بعد أن أقر بالذنب في عدة جرائم، بما في ذلك شهادة الزور أمام الكونجرس الأميركي، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.