فرنسا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» و171 وفاة

سجلت فرنسا 20177 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 و171 حالة وفاة أخرى بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في البلاد.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في فرنسا مليونين و767312 حالة، في حين يبلغ العدد الإجمالي للوفيات 67599.

وسجلت فرنسا سابع أعلى عدد وفيات بكوفيد-19 في العالم.