أزمة في قلب «كلوب»!

لا يملك الألماني يورجن كلوب أي خيارات، فيما يتعلق بتوفير بدائل من طراز عالمي للاعبي قلب دفاعه الذين ضربتهم الإصابة، وهم: الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جوي جوميز، والكاميروني جويل ماتيب، كما أبدى تشككه في إمكانية ضم مدافع خلال «الميركاتو الشتوي»، ليكون حلاً سريعاً لأزمة قلب الدفاع، رغم اضطراره للعب أغلب فترات الموسم، بالبرازيلي فابينيو نجم وسط الفريق قلب دفاع، تعويضاً لغياب فان دايك.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة «ذا أتليتك»: النادي اختار «الحل السليم»، وهذا يعني فيما يبدو ترحيبه، بعدم إجراء أي تعاقد جديد.

وأضاف: لا أستطيع أن أجزم بأننا سنتعاقد مع أي لاعب بسبب الوضع الاقتصادي الذي ترتب على «فيروس كورونا»، وأصاب العالم كله، وصعّب الأمور على الجميع، وربما كانت هناك أندية لم تتأثر بمشكلات مالية، ولكن ليفربول تأثر بهذه «الجائحة».

وعندما سألته الصحيفة: ولكنكم حصلتم على بطولة الدوري «البريميرليج»، ومن قبله بطولة «الشامبيونزليج»، وبفضلهما أصبحتم في وضع مالي جيد، ولديكم في الوقت نفسه 3 مدافعين مصابين، ألا يتطلب ذلك منكم إجراء تعاقدات جديدة؟! أجاب كلوب قائلاً: نعم بالتأكيد، ولكننا لسنا في هذا الوضع الذي تتحدث عنه، ولهذا فإنني لا أعرف ما إذا كان شيء ما سيحدث أم لا، ربما وجدت إدارة النادي حلاً في المدى القصير، بضم مدافع خلال «الميركاتو الحالي»، وإن كنت أشك كثيراً في ذلك.

وكانت بعض الأنباء أفادت بأن «الريدز» يفكر في مدافعين، الأول هو التركي أوزان كاباك «20 عاماً» لاعب شالكه الألماني، والثاني هو الهولندي سفين بوتمان «20 عاماً» مدافع ليل الفرنسي، ولكن صحيفة «ذا أتليتك» أشارت إلى أن ليفربول لن يضم أياً من هذين المدافعين هذا الشتاء.



