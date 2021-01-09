الملكة إليزابيث وزوجها يتلقيان لقاح «كورونا»

أعلن قصر باكينغهام أن ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب تلقيا، اليوم السبت، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث، إن الملكة (94 عاماً) وزوجها (99 عاماً) «تلقيا اليوم لقاحهما ضد كوفيد - 19»، لينضما بذلك إلى نحو مليون ونصف مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في المملكة المتحدة.

وقال مصدر: ثانٍ لوكالة الأنباء البريطانية، إن الملكة وزوجها تلقيا التطعيم من قبل طبيب العائلة المالكة في قصر ويندسور، حيث يقضيان فترة العزل.

وأوضحت الوكالة أن الملكة التي عادة ما تتكتم بإزاء وضعها الصحي «قررت نشر هذه المعلومات من أجل تجنب عدم الدقة والشائعات المحتملة».

وأحصت المملكة المتحدة السبت نحو ستين ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من ثلاثة ملايين على خلفية انتشار فيروس متحول أسرع انتقالاً.

كذلك، سجلت في البلد الأكثر تضرراً بالوباء في أوروبا، 1035 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 80 ألفاً و868 وفاة، بحسب وزارة الصحة.

وتخوض البلاد، التي أعلنت الإغلاق للمرة الثالثة، «سباقاً مع الوقت»، بعدما باتت مستشفياتها على وشك بلوغ أقصى طاقتها الاستيعابية، من أجل تطعيم الأشخاص الذين تفوق أعمارهم سبعين عاماً والطاقم الطبي وأولئك الأكثر ضعفاً بحلول منتصف فبراير، أي نحو 15 مليون شخص ينتمون إلى الفئة التي تسجل فيها 88% من الوفيات بسبب الوباء.

وبدأت حملة التطعيم في أوائل ديسمبر بفضل اللقاحين المتاحين حالياً، «فايزر - بايونتيك»، وذلك الذي طورته «استرازينيكا» وجامعة اكسفورد.

ونال لقاح «موديرنا» موافقة «الهيئة» الناظمة البريطانية للأدوية، لكن استخدامه لن يبدأ إلا في الربيع.



