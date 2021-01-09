الهند تطلق أكبر حملة تطعيم ضد «كورونا» في العالم

تعتزم الهند إطلاق واحدة من أكبر حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في العالم، تهدف إلى وقف انتشار مرض «كوفيد 19» الناجم عن الفيروس الذي أصاب 10.4 مليون شخص داخل حدودها، حسبما ذكرت، اليوم السبت، وكالة «بلومبرج» للأنباء.

واعتباراً من 16 يناير الجاري، ستبدأ الدولة الواقعة في جنوب آسيا إعطاء الجرعات الأولى من لقاح مضاد لمرض «كوفيد 19» لما يقرب من 30 مليون عامل رعاية صحية وغيرهم من موظفي الخطوط الأمامية الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وفقاً لبيان لوزارة الصحة.

وذكر البيان الذي أوردته «بلومبرج»، أن برنامج التطعيم سوف يشمل 270 مليون شخص آخر، بمن فيهم كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضاً عدة في المرحلة التالية.