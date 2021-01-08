إصابة بريجيت ماكرون بـ«كورونا»

أصيب بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكوفيد-19 في 24 ديسمبر لكن بدون أن تظهر عليها عوارض قوية قبل أن تأتي نتيجة فحصها سلبية بعد ستة أيام كما أعلن مكتبها السبت مؤكدا معلومات صحافية بهذا الشأن.

جاءت نتيجة بريجيت ماكرون (67 عاما) إيجابية عشية الميلاد خلال إجازة الزوجين في بريغانسون في الجنوب بعد أسبوع من وضع زوجها في الحجر بعد إصابته بالمرض.

وقد تعافت الآن بالكامل بحسب ما قال مكتبها مشيرا إلى أنه لم يتم كشف هذه المعلومة لأنها لم تؤثر على جدول أعمالها.

وعانت بريجيت ماكرون من عوارض خفيفة ثم جاءت نتيجة فحصها سلبية في 30 ديسمبر ثم مجددا في 31 من الشهر نفسه، ما أتاح لها العودة الى باريس واستئناف أنشطتها في 4 يناير.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أصيب بكوفيد-19 في 17 ديسمبر وبقي أسبوعا في حجر صحي في مقره الرسمي قرب باريس فيما كانت زوجته في القصر الرئاسي.



