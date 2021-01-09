فقد الاتصال بطائرة إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

أعلنت وزارة النقل الاندونيسية السبت أن شركة الخطوط الجوية "سريويجايا" فقدت الاتصال بإحدى طائرات الركاب التابعة لها بعد وقت قصير من إقلاعها من جاكرتا.

وقال المتحدث باسم الوزارة اديتا ايراواتي إنّه جرى "فقدان الاتصال" بطائرة الشركة التي كانت تقوم برحلة "من جاكرتا إلى بونتياناك وتحمل رقم النداء +س ج واي 182+"، موضحا أنّ آخر اتصال لها سجّل عند الساعة 14,40 (7,40 بتوقيت غرينتش).

ولم يتضح بعد عدد الركاب وأفراد الطاقم على متن طائرة البوينغ 737-500، فيما قالت الشركة إنّها تجري تحقيقا.