طوكيو تسجل 2268 إصابة جديدة بكورونا

قالت هيئة الإذاعة اليابانية إن طوكيو أعلنت عن 2268 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، لتسجل بذلك العاصمة اليابانية أكثر من ألفي حالة إصابة بالمرض لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت اليابان حالة طوارئ محدودة في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة للعاصمة يوم الخميس للحد من ارتفاع في حالات العدوى بكوفيد-19.