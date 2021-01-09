الهند تسجل 18222 إصابة جديدة بكورونا و228 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 18 ألفا و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و431 ألفا و639 شخصا.

وذكرت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل 228 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 150 ألفا و798 شخصا.