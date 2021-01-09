إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 88.18 مليون حالة

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم أكثر من 88.18 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و902 ألف و553 حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لـ " رويترز " أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.