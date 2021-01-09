مصر تسجل 1001 حالة إصابة جديدة بكورونا و 56 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1001 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، فضلا عن 56 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة إلى 147810 حالة، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 8085 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 754 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 117529 حالة حتى يوم الجمعة.