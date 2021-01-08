استمرار الترحيب بنتائج القمة الخليجية في العُلا

عواصم (وكالات)

بارك العراق النجاح الذي حققته الدورة الحادية والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في محافظة العلا السعودية. وثمن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بيان صحفي جهود الكويت ومساعيها في هذا الإطار، ورحب بعودة العلاقات السعودية القطرية إلى إطارها الطبيعي«.

وأعربت موريتانيا عن ارتياحها لما صدر عن القمة الخليجية لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي والعربي الذي تطمح إليه شعوب المنطقة. وأشادت بجهود الكويت التي بذلتها لتحقيق التوحد في منطقة الخليج العربي. كما رحبت كازاخستان بالقرارات الصادرة عن القمة، وأوضحت أن عودة العلاقات الطبيعية للسعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر، ستعزز الوحدة الأخوية بين شعوب هذه الدول وازدهار المنطقة بأسرها. وأكدت استعدادها لتطوير علاقات الشراكة مع جميع دول الشرق الأوسط.