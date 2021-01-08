مصدران: الديمقراطيون يطرحون مواد مساءلة ترامب يوم الاثنين

قال مصدران مطلعان، اليوم الجمعة، إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي يعتزمون طرح مواد جديدة لمساءلة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يوم الاثنين للمطالبة بعزله من منصبه.

وأضاف المصدران أن المواد، التي تشكل مجموعة من الاتهامات الرسمية بسوء الإدارة، صاغها نواب ديمقراطيون هم ديفيد تشيتشيلن وتيد ليو وجايمي راسكين بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس (الكابيتول) يوم الأربعاء.

ويحتفظ الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب.

ذكرت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) الأميركية أن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أبلغت نواباً ديمقراطيين، اليوم الجمعة، بأن هناك مزيداً من التأييد لمساءلة ترامب بين النواب الديمقراطيين أكبر من المرة الأولى.

وأبلغ مصدر رويترز بأن بيلوسي، وهي أكبر مسؤول ديمقراطي في الكونجرس، قالت إن التحرك نحو مساءلة ترامب سيشجع على مناقشة تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب من منصبه قبل تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري.

وجددت بيلوسي، في وقت سابق اليوم، الدعوة التي كانت أطلقتها أمس من أجل تفعيل التعديل 25 من الدستور الأميركي الذي يتيح لنائب الرئيس والوزراء تنحية الرئيس.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم، أن الكونجرس سيتحرك سريعاً في حال لم يتنح الرئيس «طوعاً وفي وقت وشيك».

وأضافت بيلوسي أنها تواصلت مع الجيش الأميركي للتأكد من أن الرئيس ترامب لن يكون قادراً على استخدام الرموز النووية.

وارتفعت، أمس الخميس، دعوات في الحزبين الجمهوري والديمقراطي تطالب بعزل الرئيس ترامب بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس للاعتراض على التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة في حادث نادر اعتبره الكثيرون اعتداء على الديمقراطية.