خادم الحرمين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تلقى، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة إن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، «رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن».

وقال معاليه للوكالة «اليوم، تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه، سلمه الله، على الوقاية من هذا الفيروس. وهذه المبادرة منه - حفظه الله - هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج».