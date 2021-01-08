بريطانيا تسجل وفيات وإصابات يومية قياسية بكورونا منذ بدء الوباء

أحصت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، 1325 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويشكل هذا الرقم عدداً قياسياً غير مسبوق للوفيات جراء الفيروس في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء على أراضي بريطانيا.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 79 ألفا و833.

كذلك، سجل عدد قياسي للإصابات في 24 ساعة تجاوز 68 ألف حالة، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة في المملكة المتحدة إلى مليونين و957 ألفا و472، وفق وزارة الصحة.

يأتي ذلك فيما أعلن صادق خان عمدة لندن، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية بعد ارتفاع الإصابات بالفيروس حيث يتم إدخال أكثر من 800 مريض بكوفيد-19 يوميا إلى مستشفيات لندن.

وقال خان إن معدلات الإصابة المتزايدة «تضع ضغطا هائلاً على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تعاني من الضغط أصلا، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 42 في المئة، أي من 640 إلى 908 في الأسبوع حتى 6 يناير».

وكان مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أعلن، اليوم الجمعة، أن ما يزيد على 1.1 مليون نسمة أصيبوا بكوفيد-19 في الأسبوع الماضي، أي ما يعادل إصابة واحدة بين كل 50 فرداً في البلاد، فيما ترتفع النسبة إلى واحد بين كل 30 في لندن مع انتشار سلالة متحورة جديدة سريعة العدوى.