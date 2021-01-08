باكستان تقضي بالسجن 15 عاماً على مدبر هجمات مومباي 2008

قال مسؤولون إن محكمة لمكافحة الإرهاب في مدينة لاهور، شرقي باكستان، حكمت بالسجن 15 عاماً على زكي الرحمن لاخفي الذي يعتقد بأنه العقل المدبر للهجمات التي وقعت في مدينة مومباي الهندية عام 2008.

وأضاف المسؤولون أن الحكمة دانت لاخفي بتهمة تمويل الإرهاب.

وقال محمد ناصر، ضابط المحكمة، إن لاخفي أدين في ثلاث تهم تتعلق بجمع تبرعات لمستوصف طبي واستخدام الأموال في تمويل الإرهاب.

وقد أصدر القاضي إيجاز أحمد ثلاثة أحكام بالسجن مدة كل حكم منها 5 سنوات بحق لاخفي. وكما هو معتاد في باكستان، سيقضى لاخفي مدة العقوبة في نفس الوقت، مما يعني أنه سيقضي خمس سنوات فقط في السجن.

وقد ألقي القبض على لاخفي الأسبوع الماضي، ويقال إنه القائد العملياتي لتنظيم إرهابي يُعتقد أنه المسؤول عن هجمات مومباي التي قُتل فيها أكثر من 160 شخصًا.

كما صنفت الأمم المتحدة لاكفي على أنه إرهابي، واعتقل بعد الهجمات لكن أطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة.

في العام الماضي، عاقبت محكمة في مدينة لاهور مؤسس التنظيم بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة في قضيتين تتعلقان بتمويل الإرهاب.