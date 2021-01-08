الصين تغلق مدينتين لمنع تفشي فيروس كورونا

أغلقت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، مدينتين جنوب العاصمة بكين من أجل وقف تفشي جائحة كوفيد-19.

وتمكنت السلطات، حتى الآن، من السيطرة على الوباء على نطاق واسع، منذ رصده للمرة الأولى في نهاية 2019. ونجحت في القضاء بسرعة على بؤر محدودة عن طريق إجراء فحوص جماعية، وفرض تدابير إغلاق محلية وقيود على التنقل.

وسجلت سلطات إقليم هيبي 127 إصابة جديدة بكوفيد-19، إضافة إلى 183 إصابة لم تظهر على أصحابها أعراض، في الأسبوع الماضي.

وقال لي كي رئيس مركز هيبي لمكافحة الأوبئة، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن «حالات التفشي مستوردة من الخارج، لكن خبراء الدولة والإقليم والبلدية يجرون تحقيقاً معمقاً لمعرفة المنشأ».

والغالبية العظمى من الإصابات سُجلت في مدينة شيجياتشوانغ التي تعد عدة ملايين نسمة في إقليم هيبي الذي يصل إجمالي عدد سكان المناطق المحيطة به إلى 11 مليون نسمة. كما سجلت تسع حالات مؤكدة في مدينة شينغتاي البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة.

وتعهد المسؤولون بإجراء «مراقبة صارمة لحركة تنقل الناس والسيارات» مع وضع جميع المناطق السكنية تحت الإغلاق.

وأفاد إقليم هيبي، اليوم الجمعة، عن 33 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، تضاف إلى 51 إصابة أمس الخميس، ما يرفع الحصيلة اليومية على مستوى البلاد إلى أعلى عدد في خمسة أشهر.

وحتى الآن، تم فحص قرابة 6,7 مليون شخص في مدينتي شيجياتشوانغ وشينغتاي، حسبما أعلن المسؤولون الجمعة.