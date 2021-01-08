هولندا: إجمالي إصابات كورونا يصل إلى 862 ألفا و687

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 862 ألفاً و687، اليوم الجمعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 12 ألفا و181 حالة.

وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 10 آلاف و303 أشخاص من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 45 أسبوعا.